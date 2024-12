Ilrestodelcarlino.it - Primavera fuori dalla Coppa Italia. Passa l’Hellas Verona con due gol

HELLAS2 CESENA 0 HELLAS: Zouaghi, Nwanege, Kurti (28’ st Popovic), Corradi, Sishuba (28’ st Devoti), Szimionas, Pavanati (28’ st Jablonski), Cisse (38’ st Stella), Barry, Vermesan (32’ st Vapore), Monticelli. All.: Sammarco. CESENA: Montalti, T. Zamagni, Dolce, Abbondanza (26’ st Arpino), Tampieri, Domeniconi, D. Zamagni (41’ st R. Campedelli), Valmori (41’ st Ronchetti), Cavaliere (26’ st Galvagno), Ghinelli (26’ st Perini), Tosku. All.: N. Campedelli. Arbitro: Peletti di Crema. Reti: Monticelli al 6’ pt, Vermesan al 5’ st. Note: espulso Tosku al 26’ st per somma di ammonizioni; angoli 2 a 1 per l’ Hellas. Si ferma ai sedicesimi di finale il percorso dellaallenata da Nicola Campedelli.ha trovato il vantaggio dopo pochi minuti e ha arrotondato ad inizio ripresa.