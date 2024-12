Ponte 8 dicembre si muoveranno in 10 milioni giro d’affari di 3 mld Napoli boom grazie ai presepi

Leggi su Ildenaro.it

Diecitra turisti ed escursionisti sulle strade italiane nel fine settimana dell’Immacolata. Con 2,5di pernottamenti, di cui 1,5ai turisti stranieri, dei quali prosegue la tendenza positiva. E uncomplessivo di sei miliardi di euro. A stimarlo una indagine di Cna Turismo e Commercio che l’Ansa pubblica in anteprima. Ad attirare i vacanzieri un mix di attrazioni. Il traino principale sarà costituito da città e borghi d’arte già ammantate dall’aria natalizia. Numerose sono, inoltre, le mostre allestite nei musei non solo delle grandi città ma anche di tanti piccoli centri. A proposito di Natale, i tradizionali mercatini in Alto Adige (ma non solo) e le produzioniali, ain particolare, faranno da calamita insieme alle esposizioni straordinarie all’aperto e al chiuso di specialità artigianali e agroalimentari del periodo, magari pronte per trasformarsi in strenne tra poche settimane.