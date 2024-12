Ma lui è… Affari Tuoi tutti pazzi per Josè | pubblico scatenato sul pacchista della Calabria

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo il clamore suscitato da Alessio Lorusso, ilLazio, un nuovo volto ha conquistato ildi, il concorrente proveniente dalla. Con il suo carisma, simpatia e aspetto fisico,ha rapidamente conquistato il cuore degli spettatori, diventando uno dei personaggi più amati del programma. Originario di Catanzaro,è un giovane lavoratore che svolge il ruolo di addetto alle vendite in un supermercato, ma poco si sa sulla sua vita privata. La sua età e data di nascita rimangono sconosciute, mentre il suo profilo Instagram, @joselogozzo, è ancora privo di post, alimentando così la curiosità dei fan. Sebbene non siano noti dettagli come il suo stato civile o se abbia figli,ha comunque fatto breccia nelfemminile, che lo ha lodato per la sua bellezza e la sua simpatia.