Luca Maestri nuovo Ceo di Stellantis per il dopo Tavares? Chi è l'ex Cfo di Apple

John Elkann avrebbe già scelto il successore di Carlos. Si tratterebbe di, manager italiano attualmente vicepresidente e CFO di, la multinazionale statunitense con sede a Cupertino, in California. Nato a Roma nel 1963 e noto tifoso della Juventus,ha rassegnato le dimissioni dalo scorso agosto e dovrebbe assumere ilincarico all’inizio del 2025, una volta terminato il periodo di preavviso con l’azienda fondata da Steve Jobs., chi è il manager italiano exNato a Roma nel 1963,ha conseguito il diploma al liceo classico e si è laureato in Economia presso l’Università Luiss Guido Carli di Roma, completando poi un master in Science of Management alla Boston University. La sua carriera ha avuto inizio in General Motors, dove ha ricoperto il ruolo di direttore finanziario, contribuendo in modo significativo alla joint venture con l’allora Fiat.