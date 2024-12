Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Alba Berlino 38-48, Eurolega basket in DIRETTA: brutte V nere a metà gara, Procida trascina i tedeschi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATOP SCORER –: Clyburn 11;14Non arriva nulla di neanche lontanamente pericoloso, e per come ha giocato la, al netto dei tantissimi meriti dell’, i 10 punti di ritardo della Segafredo hanno quasi del miracoloso.Sono rimasti sei decimi.38-48 ZIZIC! Riesce a segnare in appoggio, poi l’rischia di perdere palla, c’è una deviazione, il cronometro scade, ma verrà resettato al tempo che serve per fare la rimessa.36-48 E arriva la reazione dellain parte! Tripla di Clyburn, e questa quantomeno serve a provocare il timeout di Gonzalez.33-48 Fadeaway, uso del tabellone e canestro difficilissimo di Tucker.Il pubblico bolognese, intanto, non sta risparmiando critiche ai suoi giocatori già a 1’15” dall’intervallo.