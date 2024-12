Oasport.it - LIVE Halkbank Ankara-Perugia 0-2, Champions League volley in DIRETTA: 12-14 terzo set in equilibrio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-21 Errore Ben Tara in battuta.16-21 GIANNELLIIII, MURO SU LAGUMDZIJA. Ennesimo sigillo del numero6.16-20 Chiude nei 2,5 Ben Tara!16-19 Attacco ben assestato di Sotola in diagonale su muro a due di.15-19 In rete il servizio di Solè.14-19 Doppia di Lagumdzija,scappa via!14-18 PIPE MICIDIALE DI Plotnytskyi. Giocata olimpica!14-17 Bella piazzata di Kooy.TIME OUT13-17 Niente da fare per Sotola, impossibile difendere il missile lungolinea di Ishikawa!13-16 ACEEEE siglato da Plotnytskyi.13-15 Da posto 4, chiude bene Ben Tara.13-14 Diagonale Sotola vincente.12-14 Fuori l’attacco in diagonale del ceco Sotola.12-13 Si rifà Solè, ottimo primo tempo.12-12 MATIC! Super muro su Solè.11-12 SOTOLA, mani-out.10-12 Sciupa anche Sotola in servizio.