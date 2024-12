Oasport.it - LIVE Halkbank Ankara-Perugia 0-1, Champions League volley in DIRETTA: 11-15 provano a fuggire gli umbri

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA27-28 Meraviglia Ishikawa che trova la diagonale col muro piazzato.27-27 Non sfrutta la free-ball. Bravo poi Sotola in diagonale.26-27 Pipe Ishikawa!26-26 Primo tempo risolto da Tayaz.25-26 Plotnytskyi in diagonaleee!25-25 Lunga anche la battuta di Loser, secondo errore per lui.24-25 Errore dell’americano in battuta.TIME OUT24-24 Ace Ma’a, incredibile.23-24 Diagonale vincente Sotola, c’è ancora vita.22-24 Brutta battuta di Yatgin. Setpoint.22-23 Mani out Kooy.TIME OUT21-23 Pasticcia a servizio Lagumdzija.21-22 Errore anche per Cianciotta a servizio.20-22 Lunga la battuta di Sotola.20-21 Ben Tara colpito dal muro di Lagumdzija.19-21 Chiude troppo in battuta Plotnytskyi.18-21 Altra gran botta di Solè in primo tempo, non regge Tayaz.