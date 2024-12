Ilgiorno.it - Indagine anti-pedofili. Pasticcieri di giorno orchi online di notte

Il nome dell’operazione, Bittersweet, non è stato scelto a caso. L’unione delle parole inglesi bitter (amaro) e sweet (dolce) è legata alle due facce della medaglia dell’ultimadella Postale: da un lato, l’amarezza di aver scoperchiato per l’ennesima volta un vaso di Pandora pieno di file di contenuto pedopornografico; dall’altro, la dolcezza dei prodotti artigianali che due dei tre arrestati producevano. Sì, perché il quarantacinquenne peruviano ammanettato dagli specialisti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Milano è il titolare di una pasticceria di Sesto San Giovanni. Non è finita: uno degli altri due finiti in cella, un ventunenne italiano di origini peruviane, fa l’apprendista in una pasticceria di Milano. I due non hanno legami tra loro, non sono parenti e non si sono mai visti: hanno solo il lavoro in comune.