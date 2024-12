Justcalcio.com - Il Liverpool offre nuovi termini contrattuali per recitare mentre i colloqui continuano: rapporto

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Si dice che ilabbia offertoa una delle stelle di Arne Slot.I Reds devono agire rapidamente sapendo che Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold e Virgil van Dijk sono pronti a lasciare il club allo stato attuale delle cose a giugno. Ma con Slot che insegue il successo in Premier League e UEFA Champions, i discorsi su tale interruzione hanno minacciato di far deragliare la stagione.Ma secondo nuove informazioni, a un giocatore è stata ora data l’opportunità di rimanere nel Merseyside oltre la stagione in corso, poiché ilcerca di risolvere la questione prima del periodo di nuovo anno.Ilun nuovo prolungamento di contratto al capitano Virgil van DijkAl capitano delVirgil van Dijk è stato offerto un nuovo contratto (Credito immagine: Getty Images)Secondo David Ornstein di The Athletic, a Virgil van Dijk è stato offerto un nuovo contratto che lo vedrebbe rimanere ad Anfield oltre l’attuale stagione 2024/25.