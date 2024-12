Zonawrestling.net - Eric Bischoff: “La vera rivoluzione è a NXT e ne siete tutti testimoni!”

ha effettivamente fatto il suo ritorno in WWE con l’ultimo episodio di NXT.Giunto sul ring, l’ex Presidente della WCW ha parlato di tutte le rivoluzioni da lui effettuate nella storia del business per poi sottolineare come lastia avendo inizio proprio ora, proprio in questo show, proprio ad NXT e che tutto il pubblico presente ne è partecipe."The revolution is happening here in NXT."You heard @E, #WWENXT is the place to be! pic.twitter.com/mit7aI9AHg— WWE (@WWE) December 4, 2024 Il WWE Hall of Famer è stato poi raggiunto sul ring dal campione massimo di NXT, Trick Williams e il suo prossimo sfidante per Deadline, Ridge Holland.Quest’ultimo ha usato parole di fuoco nei confronti del campione, specificando di essere pronto ad uscire vincitore dal match e quindi con la cintura.