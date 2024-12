Due sorelle trovate morte in casa non rispondevano alle telefonate del nipote

Leggi su Caffeinamagazine.it

Un drammatico evento ha scosso una intera comunità. In un’abitazione, due anzianesono stateprive di vita. La scoperta è stata fatta dai Carabinieri, intervenuti dopo una chiamata di emergenza al 112. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare le due donne. Le duedi 80 e 83 anni che vivevano da sole, sono stateriverse sul pavimento, prive di vita.Il ritrovamento è avvenuto dopo che un, preoccupato per la mancanza di rispostasue chiamate da due giorni, si è recato nell’appartamento delle zie. Secondo quanto emerso dprime indagini e dall’ispezione cadaverica effettuata dal medico legale, sembra trattarsi di una tragedia dovuta a cause naturali. “Pare che una dellesia morta cadendo nel tentativo di soccorrere l’altra che aveva avuto un malore”, una dinamica che aggiunge ulteriore tristezza a questo fatto di cronaca che arriva da Modica, in Sicilia.