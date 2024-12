Thesocialpost.it - Corea del Sud, chiesto l’impeachment per il presidente Yoon: “Rischio guerra civile”

Leggi su Thesocialpost.it

Altissima tensione indel Sud, dove proprio in queste ore è stata chiesta la procedura di impeachment per ilSuk-yeol. La proposta potrebbe essere votata dal Parlamento il 6 o il 7 dicembre. Lo riporta l’agenzia di stampa di Seul Yonhap.? La Costituzionena prevede che una mozione di impeachment debba essere votata dall’Assemblea nazionale non più di 72 ore dopo la sua presentazione.Leggi anche: Brasile, agente di polizia getta un uomo giù dal ponte: il video scatena rabbia e protesteDopo la richiesta di legge marziale dele la marcia indietro seguita al voto dell’Aula, anche la maggioranza hale dimissioni del leader, nella speranza di placare le proteste. Ministri e alti funzionari dell’ufficio presidenziale hanno già offerto dimissioni in massa.