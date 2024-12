Conservare i numeri di telefono sincronizzati su PC Android e iPhone

Leggi su .com

C'era un tempo che ogni cambio dirichiedeva un ripristino della rubrica e, se non si era preparati, si poteva essere costretti a richiedere idiad amici, colleghi, parenti e compagni. Oggi questo è un problema risolto; non dovremo più preoccuparci di perdere idio di dover usare la SIM per spostarli da unall'altro, visto che tutti i device moderni supportano l'account Google per la sincronizzazione della rubrica (incluso Windows).Diventa quindi facilein modo sicuro idie gestirli da PC o anche quando si cambiae si passa da un cellulareo viceversa.Tanto per cominciare, ogni smartphone, sia quelli con sistemasia gli, chiede al primo avvio di recuperare i contatti da un account Google o Apple e di attivare la sincronizzazione automatica.