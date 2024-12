Liberoquotidiano.it - Cina, Russia e Iran: attacco a tre punte contro l'Occidente che ha sbagliato troppo

Caro direttore, in politica estera tutti i nodi vengono al pettine e gli errori vengono pagati in modo inesorabile. Dopo il supposto trionfo dell'in seguito al crollo per implosione del regime comunista ine nell'Est europeo, la storia non si è affatto fermata lì. E in seguito ad una catena di errori commessi da alcuni dei presidenti Usa e dei leader Ue dal 2008 in poi è partito una trel'da parte della, della, e dell'. Già la Merkel nel suo libro ha raccontato l'origine di alcuni dei nostri guai: fidandosi di Putin si basò su di lui per alimentare larga parte del fabbisogno energetico tedesco. E si oppose all'ingresso della Ucraina nella Nato, come avvenne per Polonia, Paesi Baltici, Romania, Bulgaria, senza che Putin dicesse nulla.