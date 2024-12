Fanpage.it - Chiede un bicchiere d’acqua al bar, le danno del detersivo: in coma per 10 giorni a Bologna

"Non sono più in grado di lavorare e ho quattro figli da sfamare. Dal bar non si sono neanche scusati", dice la protagonista della storia, una donna di 48 anni. Sulla vicenda indaga la polizia di Bolognina-Pontevecchio. Il suo avvocato: "Quel posto continua ad essere aperto, è agghiacciante".