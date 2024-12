Anteprima24.it - Capaccio Paestum, Tommasetti: “Il Comune rischia un altro buco in bilancio”

Tempo di lettura: 2 minuti“Il pasticcio deldisull’alienazione dei beni ex Ersacdi tradursi in una mazzata per le casse dell’Ente”. Aurelio, consigliere regionale della Campania della Lega, invita a non sottovalutare le conseguenze della decisione assunta dal Tar Salerno. I giudici hanno accolto il ricorso di due inquilini di appartamenti ache ilaveva messo in vendita per destinarli a una società privata. La vicenda dura da un anno e mezzo, con il bando per l’alienazione pubblicato nel luglio 2023.“L’amministrazione capaccese, che aveva ricavato 1,4 milioni dalla cessione di quei beni, si è ritrovata invischiata nel solito labirinto legale fatto di ricorsi e contro-ricorsi – spiega– Secondo i giudici quegli appartamenti, che rientrano nel patrimonio comunale, andavano destinati ai bisognosi.