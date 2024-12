Lapresse.it - Caffo a Più libri Più libera, al via la kermesse. Chiara Valerio: “Rinunce poche, scuse sincere”

Leggi su Lapresse.it

Si apre oggi il sipario sul festival letterario romano PiùPiù Liberi alla Nuvola di Fuksas, colpito dalle polemiche per la presenza del filosofo Leonardoe per la conseguente “difesa” di. “Glissare sulle polemiche per il casodopo le tante? Non abbiamo glissato sulle polemiche. Lenon sono tante, lesonoe gli spazi sono stati concessi. Questo è quello che abbiamo pensato di fare” ha detto ai cronisti la scrittrice, curatrice del programma dell’edizione 2024 di PiùPiù liberi, a margine della conferenza stampa di inaugurazione.Il riferimento è alle polemiche provocate dall’invito all’evento del filosofo Leonardo, imputato per maltrattamenti ai danni dell’ex compagna, che rischia oltre 4 anni di carcere.