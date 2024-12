Lettera43.it - Autostrade per l’Italia lancia la nuova campagna “La libertà è movimento”

Al via laistituzionale del Gruppopercaratterizzata dal claim La, per ricordare il ruolo centrale dell’autostrada come simbolo di connessione di luoghi e didelle persone.di viaggiare, di conoscere, di scegliere il proprio percorso, secondo le proprie esigenze e i propri tempi. «è partecipazione», diceva Giorgio Gaber. Ed è proprio sulle note della suache il Gruppo Aspi ha scelto di costruire lo spot in onda dal 4 dicembre sulle principali televisioni nazionali, per ricordare il valore – non solo economico – di un’infrastruttura che ha cambiato radicalmente la vita del Belpaese.Il racconto è portato avanti dalla fantasia di due bambini che costruiscono la rete del futuroLo spot si sviluppa in un alternarsi di immagini in cui protagonisti sono i fruitori più abituali delle, dalla famiglia in partenza per un viaggio, a una coppia di motociclisti, a un autotrasportatore, fino alle maestranze e i tecnici che ogni giorno lavorano nei cantieri del Gruppo.