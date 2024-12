Ilveggente.it - Ajax-Utrecht, Eredivisie: streaming, probabili formazioni, pronostico

è un un recupero della quinta giornata dellae si gioca mercoledì alle 20:Era dallo scorso 18 agosto che l’del tecnico italiano Farioli non perdeva una partita in stagione. E’ successo la scorsa settimana, in Europa League, sul campo della Real Sociedad. E diciamolo, ci può stare, nessuno pensa che una squadra durante l’anno le possa vincere tutte o non perdere mai. Solamente se ti chiami Leverkusen ci puoi riuscire, anche se poi la truppa di Alonso, l’anno scorso, ha perso proprio quella più importante. Meglio per l’Atalanta.(Lapresse) – Ilveggente.itDetto questo, adesso l’di Farioli ha una grandissima occasione. Non solo quella di rispedire al mittente la possibilità di un sorpasso da parte dell’, terzo in classifica con un solo punto in mento, ma anche di avvicinarsi, soprattutto, al Psv che è primo in classifica e che ha un gara in più.