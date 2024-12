Game-experience.it - Xbox Game Pass, Microsoft svela i giochi che verranno rimossi a metà e fine Dicembre 2024

Leggi su Game-experience.it

ha annunciato ufficialmente iche lascerannonel corso di questo mese di, rivelando di conseguenza quali sono i titoli che nelle prossime settimanedal servizio in abbonamento su console e PC.Dopo aver visto ipronti ad arricchire il servizio in abbonamento a, vediamo qui sotto quali sono i titoli che non saranno più disponibili il 15(come anticipato poche ore fa):Amnesia: The Bunker (Cloud, Console e PC)Forager (Cloud, Console e PC)Forza Horizon 4 (Cloud, Console e PC)Rainbow Billy: The Curse of the Leviathan (Cloud, Console e PC)Rise of the Tomb Raider (Cloud, Console e PC)Tin Hearts (Cloud, Console e PC)The Quarry (Cloud e Console)Inoltre grazie adWire scopriamo i titoli chedanella giornata del 31:BlazBlue: Cross Tag Battle (Cloud, Console e PC)Close to the Sun (Cloud, Console e PC)Humankind (Cloud, Console e PC)Lego 2K Drive (Cloud e Console)McPixel 3 (Cloud, Console e PC)Party Animals (Cloud e Console)Ricordiamo in conclusione dell’articolo che è possibile acquistare ipresentiapprofittando dello sconto del 20% riservato a tutti gli abbonati al servizio, così da aggiungerli alla propria libreria digitale e giocarli ogni volta che lo si desidera.