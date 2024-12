Digital-news.it - Vivi il tuo Natale con le storie di Sky, la nuova campagna natalizia 2024

il tuocon ledi Sky”. È questo il concept alla base delladi Sky lanciata oggi, martedì 3 dicembre. Su Sky infatti è possibile vivere il grande cinema grazie all’offerta di Sky Cinema e le migliori serie TV in esclusiva e targate Sky Original.Lo spot racconta una tipica giornata didella famiglia Sky, radunata intorno alla tavola e ai giochi in compagnia, mentre interagisce direttamente con i contenuti Sky che scorrono sugli schermi. Mentre il padre entra in sala da pranzo con la prima portata, i bambini sul divano sentono il profumo delle lasagne e così anche Po, il protagonista di Kung Fu Panda 4, disponibile dal 4 gennaio su Sky Cinema, che i bambini stanno guardando sul tablet. Nel quarto capitolo della saga campione d’incassi, Po affronta la sua ultima missione prima di diventare leader spirituale: sconfiggere la Camaleonte, una maga in grado di assumere le sembianze di chiunque.