Videocittà Awards 2024: il 14 dicembre a Roma il premio dedicato alle eccellenze dell'arte digitale e audiovisiva

ECCELLENZA E INNOVAZIONE NEL MONDOSabato 14, ore 22:00 Palazzo dei Congressi –(Ingresso Viale della Pittura 50)Cerimonia di premiazioneA seguire La performance live AV “SHIRO” di Nonotak Biglietti su DiceNONOTAK “SHIRO” by Arnaud DeprezIl 14il Palazzo dei Congressi disarà il palcoscenico della quarta edizione dei, il.Con la conduzione del giornalista e critico d’arte Nicolas Ballario e della content creator Momoka Banana, la serata premierà le realtà più innovative e i professionisti più talentuosi del settore, suddivisi in cinque categorie: Creators, Immersive Experience, AV Performance, Videoarte e Next.Isono organizzati da, il festival ideato da Francesco Rutelli con la direzione creativa di Francesco Dobrovich, in coproduzione con EUR SpA nell’ambito della rassegna EURCULTURE/25, e grazie allo sponsor partner Ploom.