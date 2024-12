Tpi.it - Verona, ventisettenne trovata impiccata in bagno: indagato per omicidio il compagno che aveva dato l’allarme

DonnainperilUna donna di ventisette anni è statamortaneldella sua abitazione: il sospetto, però, è che la 27enne possa essere stata uccisa dalche ora èper.La vicenda, avvenuta a Caldiero, in provincia di, risale al pomeriggio di domenica 1 dicembre quando l’uomo ha avvisato i carabinieri: “Venite, la mia compagna si ènella doccia”.Tuttavia, secondo gli accertamenti sarebbero emerse alcune anomalie, motivo per cui l’uomo è orapervolontario. Secondo quanto raccontato dal marito della vittima, infatti, la 27enne si sarebbe suicidata usando il tubo flessibile della doccia.La vittima, Cristina Pugliese, mamma di una bambina di 5 anni, era originaria di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, e si era trasferita con la famiglia nel veronese, dove vivono anche la madre, il padre e il fratello, che gestisce un’autofficina a Soave.