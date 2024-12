Iltempo.it - "Venga in Parlamento". Caso Stellantis, politica in pressing su John Elkann

Dopo le dimissioni dell'ad Carlos Tavares, pressione bipartisan dellasu, con la richiesta al presidente del gruppodi riferire in. Il deputato Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, nonché responsabile Fisco della Lega, riferisce della telefonata avuta con. «Ho nuovamente rimarcato l'importanza dello sviluppo dei siti produttivi e della salvaguardia dei livelli occupazionali in Italia - spiega il parlamentare - Il presidente, a fronte della mia rinnovata richiesta di audizione, ha ringraziato per l'attenzione che ilcontinua a riservare al settore automotive e a, ma in questa fase ha tuttavia asserito di attendere la chiusura del tavolo di interlocuzione con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove è stato delegato l'Ing.