Ultime novità su Alisson notizie sulla squadra e altro da Slot

2024-12-03 12:46:17 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione:Il Liverpool non riporterà in fretta il portieredall’infortunio, ma dovrebbe tornare entro la fine del mese, ha detto l’allenatore Arneprima della trasferta per affrontare il Newcastle United.Il brasiliano è fuori dall’inizio di ottobre a causa di un infortunio al tendine del ginocchio con il sostituto Caoimhin Kelleher che ha impressionato al suo posto.Kelleher ha parato un rigore di Kylian Mbappe nella vittoria della Champions League contro il Real Madrid ed è stato solido tra i pali.“Penso di essere stato chiaro qualche settimana fa su quale sia la mia posizione riguardo ai nostri portieri, ma stiamo solo aspettando chesia completamente in forma perché Caoimhin sta facendo troppo bene per metterein porta se è solo al 50%”,ha detto ai giornalisti.