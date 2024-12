Metropolitanmagazine.it - Tutti ascoltano (e cantano) Wicked: la colonna sonora del film scala la Billboard 200

, trasposizione cinematografica dell’omonino musical in scena al Broadway dal 2003, si conferma il fenomeno dell’anno. Ildiretto da Jon M. Chu, è arrivato nelle sale italiane il 21 novembre (negli Stati Uniti il 22) e, in sole due settimane, ha raggiunto incassi record, con un totale che ha già superato i duecentosesseanta milioni di dollari. Al momento, è il quarto musical di maggior successo al botteghino, dietro a Grease (396 milioni), Les Misérables (442 milioni), e Mamma Mia! (611 milioni). I numeri, però, sono in continua crescita, e chissà che non cambi presto qualcosa.A confermare l’esplosione di una vera e propria-Mania, i risultati ottenuti dalladel lungometraggio. La soundtrack ufficiale ha infatti debuttato al primo posto nelle classifiche Top Album Sales, Soundtracks e Vinyl Albums di, e vola anche al secondo posto nella classifica generale di200.