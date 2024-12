Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-12-2024 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità da oggi è fino al 20 dicembre riduzione di carreggiata per lavori di potatura in Piazza Ragusa lavori di potatura alberi anche in Piazza San Giovanni da oggi è fino al 5 dicembre fino al 9 di dicembre divieto di transito su via della Pisana tra via Di Monte stallonara e via di Malagrotta nelle direzioni inevitabili le ripercussioni alin tutta la zona per lavori notturni chiusi i sottovia Ignazio Guidi e Corso d’Italia dalle 21 di questa sera alle 5 di mattina dal 7 dicembre al 6 gennaio attivo il piano trasporti speciali per Natale previste navette gratuite per il centro storico potenziamento delle linee bus e metro oltre l’estensione degli orari della ZTL e sconti per i parcheggi formazioni su questa ed altre notizie sul sito