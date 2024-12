Topalovi? si racconta | Avevo un po’ di paura ma ora mi trovo bene Arriverò in prima squadra

Leggi su Ilnerazzurro.it

Uno degli acquisti più interessanti dell’Inter di quest’estate è quello di Luka?, classe 2006 sloveno arrivato dal Domzale per circa due milioni di euro. Aggregatosi allavera di Andrea Zanchetta, il trequartista sta man mano crescendo nella formazione Under 20 e sta convincendo tutti gli addetti ai lavori.Negli scorsi giorni il giovane nerazzurro ha concesso un’intervista alla testata slovena Nogomania in cui hato i retroscena che lo hanno portato a sposare la causa nerazzurra durante l’estate: “Fare una scelta di questo tipo quando sei così giovane non è semplice ma ho fatto molto affidamento sulla mia famiglia. All’inizioun po’ diperché conoscevo ciò che era successo agli altri sloveni in Italia ma ogni giocatore è diverso e ognuno ha una storia a sé.