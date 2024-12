Ilrestodelcarlino.it - "Strade, presto oltre 2 milioni per gli asfalti"

Manutenzione e interventi pubblici restano un tema caldo per turisti e cittadini. L’assessore con delega ai lavori pubblici, Mirko Boschetti, fa il punto dei cantieri in corso e di quelli in arrivo nel 2025. Assessore, quali sono i cantieri attualmente operativi? "In questo momento a Cervia sono in corso numerosi cantieri. Mi scuso con la cittadinanza per i disagi che alcuni cantieri arrecano, ma sono interventi importanti e alcuni attesi da tanto. Partiamo dagli interventi Pnrr: sul viale Italia i lavori sono iniziati nelle scorse settimane e attualmente le ditte stanno ultimando il rifacimento acquedotti. L’obiettivo è arrivare alla conclusione dei lavori più impattanti entro la prossima stagione estiva. La ciclovia Anello del sale sta proseguendo ed entro la fine 2025 verrà ultimata. Il Museo delle Acque invece verrà completato nella primavera 2025.