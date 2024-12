Sport.quotidiano.net - “Sinner sarà squalificato 1 o 2 anni”. La doccia gelata di Tim Fuller sul futuro di Jannik

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 3 dicembre 2024 - Il tennis italiano sta vivendo il momento più florido della sua storia, tra le due vittorie di fila in Coppa Davis, l'assegnazione della fase finale della stessa in Italia fino al 2027, oltre alle già presenti Atp Finals a Torino e al successo a livello femminile nella Billie Jean King Cup 2024. In cima a tutto, per la verità, ci sono Je la sua leadership nel ranking mondiale: eppure, sull'altoatesino pende la spada di Damocle del ricorso presentato a settembre dalla Wada al Tas dopo l'assoluzione dell'Itia per mancanza di colpa o negligenza sulla nota positività al Clostebol registrata in primavera. L'agenda del Tribunale di Losanna è piena fino ad almeno metà febbraio, dunque i tempi per sciogliere la matassa sono lunghi. E, almeno a sentire Tim, non è detto che la vicenda si concluda con un lieto fine per l'azzurro.