Oasport.it - Sci alpino, Italia non giovanissima nella velocità. Ma è il settore che può regalare più acuti

Leggi su Oasport.it

Dominik Paris, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Florian Schieder, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Benjamin Jacques Alliod, Nicolò Molteni e Giovanni Borsotti. Questo elenco rappresenta la squadra di discesana che prende parte alla Coppa del Mondo di sci2024-2025.Un gruppo che darà il via alla propria stagione nel corso di questa settimana, con la tappa inaugurale della trasferta nordamericana di Beaver Creek nel Colorado. La sensazione è che, ancora una volta, sarà Dominik Paris a provare a trascinare il gruppo. Un gruppo che non sta proponendo un ricambio generazionale che forse doveva già essere avvenuto.La scorsa stagione non ha regalato particolari soddisfazioni al gruppo azzurro. Dominik Paris si è sbloccato sulla Saslong con il primo successo sulla pista di casa.