Lanazione.it - Politeama pratese, Giulia Mazzoni in concerto per aprire la stagione

Leggi su Lanazione.it

Prato, 3 dicembre 2024 – “È una grande gioia e un’emozione profonda tornare a Prato e in questo teatro che mi ha vista crescere. Sono una delle sue figlie, una bambina che sognava silenziosamente seduta sulle poltroncine rosse della platea e che mai avrebbe immaginato di salire un giorno su quel palco”. Seppur ormai fiorentina di adozione, la compositrice e pianistanon dimentica le sue radici e non nasconde l’emozione di esibirsi domani sera alle 21 al, nel primodelladi Fonderia Cultart. Un ritorno prestigioso. “Tornare a Prato e aldopo aver trascorso tanto tempo all’estero e dopo aver suonato nei teatri d’opera più prestigiosi è per me una grande gioia e una nuova opportunità. È l’occasione di raccontare la mia storia, di portare me stessa e di rileggere questo libro insieme alle persone che saranno con me quella sera.