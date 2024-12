Gqitalia.it - Perché Skeleton Crew può essere il migliore spin off della saga di Star Wars

Leggi su Gqitalia.it

la nuova serieoffriparte dagli anni Ottanta per conquie i piccoli spettatori di oggi. «Era arrivato il momento di restituireai bambini», dice Jude Law, unico protagonista adulto, nel ruolosimpatica canaglia Jod,serie, dal 3 dicembre su Disney+. Al suo fianco in questa avventura infatti ci sono quattro ragazzini, per la parità due maschi e due femmine, e un androide nellatradizione di Guerre stellari.L’obiettivo diè piuttosto chiaro: acchiappare e crescere piccoli fan, formare una nuova generazione di appassionati di Jedi e spade laser, e divertire quelli che erano bambini quando uscirono i primi filme che adesso hanno una cinquantina di anni. Riportando i primi alle atmosfere degli anni Ottanta che sono diventate loro familiari grazie a serie come Stranger Things e film come I Goonies e Gremlins che hanno guardato in tv con i genitori.