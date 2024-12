Omicidio Giulia Cecchettin Turetta condannato all’ergastolo

Leggi su Ildenaro.it

La corte d’assise di Venezia ha condannatoFilippo Turetta per l’diCecchettin. La Corte, che non ha riconosciuto attenuanti generiche all’imputato, lo ha anche condannato al pagamento di 100mila euro in favore di ciascuna delle parti civili costituite. I giudici di Venezia hanno inoltre disposto il dissequestro degli effetti personali di, uccisa l’11 novembre 2021 a Fossò.Il collegio ha escluso le aggravanti della crudeltà e del reato di minacce, previsto dall’articolo 612 bis del codice penale, unificati dal vincolo della continuazione. Oltre alle interdizioni di legge, è stato disposto un risarcimento alle parti civili con il pagamento di una provvisionale di 500mila a Gino Cecchettin, 100mila ciascuno ai fratelli Elena e Davide, 30mila ciascuno alla nonna Carla Gatto e allo zio Alessio, oltre alle spese di costituzione legale.