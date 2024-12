Lanazione.it - Olio, annata record per i frantoi

Firenze, 3 dicembre 2024 – Per l’l’2024 si è contraddistinta per qualità del prodotto, nonostante una resa non abbondante, ma anche per quantità. A testimoniarlo sono i numeriregistrati daiaderenti a Legacoop Toscana, con un risultato totale a oggi oltre i 300.000 quintali di olive molite. In dettaglio sulla costa e nel grossetano, si legge in una nota, si attesta una crescita delle olive molite di circa il 40%, mentre nelle zone centrali, come le province di Firenze e Siena, che avevano visto quasi azzerata la produzione nello scorso anno, si raggiungono punte del 250% in più. La resa inha subìto un inizio di stagione più 'ristretto' degli anni precedenti, ma il bilancio resta comunque notevolmente positivo per la quantità di produzione ottenuta complessivamente.