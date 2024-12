Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Beaver Creek in DIRETTA: finalmente in pista Paris ed i velocisti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA18.39: Gli specialisti della velocità prendono il primo contatto con una delle piste più belle al mondo, in una gara che ormai è diventata una classicissima del Circo Bianco. La Birds of Pray è pronta ad ospitare una due giorni tutta dedicata alla velocità.18.36: Le gare che assegneranno i punti per la Sfera di Cristallo prenderanno il via venerdì con lalibera, poi sabato il SuperG e domenica lo slalom gigante. Forza Andrea!18.33: Il doppio week end di(prima gli uomini e poi le donne) scatta oggi con la primadellamaschile, che sarà replicata domani e giovedì.18.30: Buonasera e benvenuti alladella primadellalibera di, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci