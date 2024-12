Lanazione.it - L’Enoteca italiana rinasce. Apertura in primavera. Lavori per un milione

Il conto alla rovescia punta ad aprile-maggio per la rinon ancora completa, ma comunque di entrambi i bastioni. Dopo le festività natalizie partiranno iper il recupero della Fortezza medicea, la storica e futura sede del, rinata a nuova vita dopo che la cordata di imprenditori guidata da Elena D’Aquanno ha rilevato il marchio. Per ora c’è un’intensa attività di promozione e conoscenza della nuova attività, in vista della ripartenza vera e proprio. Si punta allaper riaprire almeno ristorante, enoteca e sala incontri per non perdere un’altra stagione. Ieri l’imprenditrice, insieme a Rosanna Zari, ha accolto il sottosegretario Patrizio La Pietra e la vicepresidente della Regione Stefania Saccardi nei locali ’grezzi’, insieme al vicesindaco Michele Capitani e al deputato Francesco Michelotti.