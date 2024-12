Ilgiorno.it - Il disagio si combatte in stazione. Al binario 1 apre lo sportello Gasoline

Sarà inaugurato domani inlo", un progetto innovativo dedicato alla prevenzione e al contrasto delsociale e giovanile. Situato al1, lorappresenta un nuovo punto di riferimento per le persone a rischio di esclusione sociale e consumatori di sostanze stupefacenti. L’apertura nel progetto regionale "", attivo dal 2020, e nasce dalla collaborazione tra il Comune di Rescaldina e la cooperativa sociale Albatros Onlus. L’obiettivo è creare uno spazio sicuro di ascolto e accoglienza informale, offrendo consulenze e orientamento alle persone che, per vari motivi, non accedono facilmente ai servizi tradizionali. Losarà operativo ogni mercoledì dalle 14.00 alle 16.00, accessibile senza appuntamento o tramite segnalazione da parte dei servizi sociali e sanitari.