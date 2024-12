Ilfattoquotidiano.it - “I valori del M5s sono scomparsi. Siete diventati un partito che non riconosco più”. Il messaggio di Beppe Grillo da un carro funebre

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Vi parlo come custode deidel Movimento 5 stelle“., con un video registrato dentro un, si è rivolto al Movimento che ha fondato. “undi gente che nonpiù. Idel M5s. Io come garante nonintervenuto in nulla. Iperò li abbiamo fatti con Casaleggio che ci ha messo l’intelligenza, io il coraggio e milioni di italiani che ci hanno messo il cuore. Io scompaio proprio in funzione dei due mandati”.E’ l’ultimo atto della guerra totale trae Giuseppe Conte. Fra pochi giorni, tra il 5 e l’8 dicembre, gli iscritti del Movimento 5 stellechiamati a ripetere la votazione dell’Assemblea costituente che, di fatto, si è espressa per il superamento della figura del garante. Una scelta contestata dal comico e fondatore che ha poi chiesto di ripetere la votazione.