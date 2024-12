Ilrestodelcarlino.it - "I ragazzi hanno subito chiesto scusa"

Un episodio increscioso, quello che si è verificato domenica scorsa al PalaVirtus di Macerata, nel corso della partita di basket di divisione regionale 2 tra Vlg Macerata e Psg Montegranaro. Una partita che, per un parapiglia sorto in campo, è stata sospesa da un arbitro giovanissimo (17enne) che pare sia stato spintonato da un giocatore veregrense, che è stato espulso insieme a tre suoi compagni di squadra. Le ultime fasi dell’incontro sono state giocate a porte chiuse e, con 10 tiri assegnati a Macerata, i padroni di casavinto. Un risultato passato in secondo piano rispetto alla poco edificante cronaca dell’incontro. "Ci sono stati tre quattro fischi contrari per noi (la squadra di Montegranaro, età media 24 anni, era avanti nel punteggio, ndr), che poi, si sa, sono sempre sbagliati per chi li subisce, ma a quel punto, si sono accesi gli animi verso gli arbitri e c’è stato l’errore dei nostri giocatori che sono entrati in campo, andando contro l’arbitro con un po’ troppa irruenza".