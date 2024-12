Liberoquotidiano.it - Fanno fuori Sinner: verso una mazzata clamorosa: "Caso insolito", soffiata choc dal super-avvocato

Quello di Jannik"è unmolto". Secondo Tim Fuller,australiano che ha già combattuto e vinto una ostica battaglia contro la Wada, l'agenzia internazionale anti-doping, il tennista italiano numero 1 al mondo non può dormire sonni tranquilli. Anzi: per il legale, tra i massimi esperti al mondo in giustizia sportiva, il 23enne altoatesino avrà pessime notizie dal Tas, il tribunale di Losanna a cui la Wada ha fatto ricorso contro l'assoluzione dell'Itia nel famoso Clostebol-gate a Indian Wells, terminato con la sola sottrazione dei punti guadagnati nel torneo americano dello scorso marzo, ma senza alcuna squalifica. Squalifica che arriverà invece a inizio 2025 dopo gli Australian Open che Jannik giocherà da campione in carica, assicura Fuller, e sarà pesantissima.