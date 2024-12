Sport.quotidiano.net - Coppa Italia. Monza sperimentale al Dall’Ara. Nesta può regalarsi l’Atalanta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ottantacinque anni sono passati dall’ultima volta che ilriuscì a raggiungere i quarti di finale di. Per qualcuno una formalità, per i brianzoli un traguardo che segnerebbe un prima e dopo nella storia recente del club. Il Bologna di Vincenzono è l’ostacolo da superare per andare avanti: si gioca al, campo sempre pieno di insidie, contro Vincenzono che da qualche settimana ha ingranato la marcia di Thiago Motta e una squadra che ormai sa gestirsi nel doppio impegno settimanale, avendo metabolizzato, seppur con scarsi risultati, l’impegno di Champions. Alessandro, alle prese da settimane con un’emergenza infortuni che ha penalizzato eccome la sua squadra nel cammino fino a qui, commenta così alla vigilia: "Partita tosta, contro un avversario di gran livello nonostante le seconde linee.