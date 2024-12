Lanazione.it - C’è il nuovo Centro di aggregazione. Un “Mosaico“ di aiuti ai bisognosi

Un luogo, dedicato ad accogliere la comunità. Servizi ludico ricreativi per minori; orientamento e sostegno al disbrigo di pratiche burocratiche per famiglie; promozione dell’invecchiamento attivo; mediazione culturale: sono questi i principali servizi, gratuiti e aperti a tutta la cittadinanza, attivati presso il ““, ildidi Piegaro. Ricavato negli spazi a piano terra della ex scuola elementare del capoluogo, il ““ è stato inaugurato sabato dall’amministrazione comunale. Presenti il vicesindaco Michele Bartolini e l’assessora alle politiche sociali Sabrina Vernarecci. "Uno spazio che mancava a Piegaro - è stato fatto osservare - e che è stato realizzato grazie alla collaborazione del mondo del volontariato". Aldisaranno presenti la cooperativa Coralius che si occuperà dei servizi ludico ricreativi per minori, uno sportello di mediazione culturale e supporto agli immigrati gestito da Cidis Onlus, la Croce Rossa per coadiuvare coloro che necessitano di supporto informatico per le pratiche burocratiche e il Csr Quartilio Fratini con attività di socializzazione per anziani.