Carceri | Antigone al primo dicembre 62 463 detenuti

Tempo di lettura: < 1 minuto“In assenza di qualunque misura per fermarla continua la crescita del numero delle persone detenute in carcere”. Lo rileva l’associazione, che si batte per i diritti nellee sottolinea che alle presenze negli istituti di pena italiani erano 62.463,352. La capienza ufficiali dei posti regolamentari è 51.165. Di questi, aggiunge l’associazione, 4.402 non sono disponibili. “Quindi ci sono ormai quasi 16 mila persone detenute senza un posto regolamentare” dice ancorasecondo cui il tasso di affollamento reale ha raggiunto il 133,86%.Secondo i dati dell’associazione gli istituti con un tasso di affollamento del 195% o superiore sono: San Vittore a Milano(229%), Brescia, Canton Mondello(202%) e Grosseto (200%). Sono inoltre 62 gli istituti con un tasso di affollamento superiore al 150% e solo 39 i non sovraffollati.