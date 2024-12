Ilrestodelcarlino.it - Agente della penitenziaria aggredito. Detenuto tenta anche di strangolarlo

Aggredisce alle spalle undi. L’episodio è successo ieri mattina, nel carcere di Montacuto. Erano le 9 quando un, italiano, con problemi psichici, si è avvicinato ad un assistente di polizia, di spalle, durante l’immissione ai passeggi. Erano in corso le operazioni che servono per far prendere l’ora d’aria ai detenuti. Con un gesto repentino gli ha sferrato un pugno al volto, apparentemente senza motivo, facendolo cadere a terra tramortito. Non è finita lì. Ilsi è piegato su di lui e lo ha stretto al collo con le manindo di. Non c’è riuscito solo per l’intervento di altri poliziotti che erano li vicino e sono intervenuti subito per aiutare il collega e bloccare il picchiatore. Non sarebbe stata nemmeno la prima volta che ilin questione haun poliziotto del carcere.