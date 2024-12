Bergamonews.it - A Un giorno in pretura il processo per l’omicidio di Giulia Cecchettin: la tv del 3 dicembre

Per la prima serata in tv, martedì 3, RaiTre alle 21.20 proporrà uno speciale di “Unin”, condotto da Roberta Petrelluzzi. Il programma, che racconta i processi di cronaca più rilevanti del nostro Paese dall’interno delle aule di tribunale, questa sera sarà incentrato su quello a carico di Filippo Turetta perdella fidanzata.Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Libera”, con Lunetta Savino, Matteo Martari e Gioele Dix.Verrà proposto l’episodio dal titolo “Dura lex sed lex – Abundans cautela non nocet”: Libera viene ascoltata dal PM De Marco sulRosani e il giudice, d’accordo con Aldo Ferrero, la iscrive nella lista de – gli indagati nel tentativo di allontanarla dal tribunale di Trieste. Pietro, per salvarla, dichiara di averle rubato il cellulare.