Quotidiano.net - Verdelab. Una ’clinica privata’ per il mondo vegetale

BIOSCIENCE, eccellenza riminese nel settore delle analisi fitosanitarie per ilagricolo e sementiero, è ufficialmente entrata a fare parte del gruppo Eurofins: il laboratorio privato farà parte della divisione Agroscience Services che riunisce un pool di realtà di tutta Europa altamente specializzate nei servizi di analisi per ilagricolo e nella ricerca varietale. L’acquisizione dell’impresa riminese, perfezionata nel settembre scorso, include la conferma di tutto lo staff che sarà guidato dal direttore uscente e fondatore di, Simone Pizzagalli (nella foto a destra), a cui è stato affidato il ruolo di amministratore delegato. "Siamo orgogliosi di essere stati scelti da una realtà delle dimensioni, portata e valore di Eurofins: è un importante riconoscimento della professionalità e della qualità del lavoro cheha saputo sviluppare grazie al suo team nel corso di oltre vent’anni di storia – commenta Simone Pizzagalli – e l’ingresso in questo gruppo internazionale ci permetterà di aumentare i servizi a disposizione dei clienti, integrando le nostre competenze e l’esperienza maturata sul campo con quelli di un network di eccellenze a livello mondiale".