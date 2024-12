.com - Unlocking the Human Performance: soluzioni veloci a problemi complessi

Leggi su .com

Roma, 2 dicembre 2024 – Si è svolto il 28 novembre scorso, presso lo spazio di coworking UP Urban Places a Roma, il workshop interattivo “the”, organizzato da Hvalues nell’ambito della rassegna di eventi “Digital EvolutiOn Stage 2024” di degg s.r.l.L’evento ha riscosso grande successo tra HR manager, C-Level e professionisti delle Risorse Umane, che hanno avuto l’opportunità di esplorarepratiche per migliorare leaziendali attraverso l’uso delle risorse più preziose: le persone.Durante il workshop, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di scoprire come affrontare le sfide quotidiane sul posto di lavoro con strumenti tecnologici all’avanguardia e approcci innovativi. Con il supporto di esperti del settore, i partecipanti hanno lavorato in modalità collaborativa su casi concreti, esplorando strategie pratiche per risolvereaziendali comuni e migliorare il benessere dei dipendenti.