Torino Vanoli | Contro una grande squadra abbiamo fatto una buona partita

Tempo di lettura: < 1 minutoIl Toro ha subito l’ottava sconfitta nelle ultime dieci gare ufficiali: “unauna, sono un po’ arrabbiato perché avremmo dovuto creare di più e metterci maggiore coraggio – analizza Paolodalla sala conferenze dello stadio– e siamo consapevoli del momento, tutti dobbiamo fare meglio“.Ha ritrovato l’amico Conte, al quale haanche da collaboratore durante le esperienze a Chelsea e Inter: “Ciò che ci siamo detti resta negli spogliatoi, alla fine l’ho mandato a quel paese (ride, ndr)“., Coco: “Chiedo scusa a tutti per l’errore”Tra i protagonisti in negativo c’è stato Saul Coco, il quale si è divorato un gol a pochi passi dalla porta completamente vuota: “Chiedo scusa a tutti per l’errore, pensavo che il pallone mi arrivasse un po’ più avanti e non ho avuto il tempo per calciare bene” il punto di vista del difensore sull’occasionissima fallita.