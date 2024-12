Secoloditalia.it - Siria, Tajani lancia l’allarme: “Rischiamo un nuovo collasso migratorio. Muoviamoci per evitare il peggio”

“Inune una nuova catastrofe umanitaria. Dobbiamo tutti muoverci e fare in fretta peril. Sto seguendo quello che accade minuto per minuto. In queste ore il collegio francescano Terra Sancta di Aleppo è stato colpito da un attacco russo che ha causato gravi danni. Faccio appello a tutte le parti in conflitto inperché sia tutelata la popolazione civile. Continuiamo ad assicurare con la nostra ambasciata ogni possibile assistenza agli italiani in”.in un’intervista al Qn il ministro degli Esteri Antonio. “Il Collegio francescano Terra Sancta di Aleppo è stato colpito da un attacco russo che ha causato gravi danni, aveva subito scritto su X il ministro.: “Rischiocome nella prima gierrana”“Sono molto preoccupato per quello che sta accadendo in, per le centinaia di morti che rischiano di avere ancora – avverte-.